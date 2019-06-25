Редькин: новых идей отбора биатлонистов в сборную России у меня нет

Олимпийский чемпион Евгений Редькин, ставший новым председателем тренерского совета Союза биатлонистов России, рассказал о задачах, которые перед ним стоят.
«Деятельность будет направлена на качественную подготовку и выступления российских сборных команд всех возрастов на международных соревнованиях. Также одной из основных задач является разработка научно-методических материалов для подготовки биатлонистов всех уровней, что в первую очередь направлено на региональные спортивные организации.
Есть ли новые идеи отбора спортсменов в сборную страны? Сейчас пока определённых идей нет, и у нас уже есть утверждённый порядок и критерии отбора в сборную команды России. Поэтому если никаких изменений не произойдёт до зимы, то будем руководствоваться действующем порядком отбора. Я ещё пока не встречался с президентом СБР Владимиром Петровичем Драчевым и думаю, когда пройдёт встреча, будут поставлены дополнительные задачи и разберёмся с порядком их выполнения. Хочу также добавить, что вопросы всегда есть и их всегда много. Мы дважды в год собираемся на тренерский совет — это весной по окончании спортивного сезона и в рамках проведения летнего чемпионата России, где подводим промежуточные итоги работы тренеров за проведённый период и на их основании уже приходим к каким-либо решениям.
Взаимодействие тренеров сборной России и субъектов страны? Я считаю это одной из главных задач. Особенно это касается регионов, которые представлены в сборной России своими спортсменами и, в любом случае, тренеры сборных команд должны контактировать с тренерами регионов страны, которые они представляют. В первую очередь тренер сборной команды должен получать всю информацию от личного тренера о том или ином спортсмене в команде, а также давать какие-либо рекомендации по подготовке", — цитирует Редькина Ugranow.
Ранее пост председателя тренерского совета занимал Максим Кугаевский.
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