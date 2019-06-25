Костадинова: буду рада, если именно Ласицкене побьёт мой мировой рекорд

Чемпионка Олимпийских игр 1996, двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту болгарка Стефка Костадинова пожелала россиянке Марии Ласицкене побить её мировой рекорд.

В 1987 году Стефка на чемпионате мира в Риме установила мировой рекорд, который не побит до сих пор — 2,09 м.

«Мария Ласицкене — очень трудолюбивая спортсменка, у которой очень большое будущее. Я искренне желаю ей стать олимпийской чемпионкой и только потом — установить новый мировой рекорд. Я буду рада, если это сделает именно Мария, ведь она очень целеустремлённая спортсменка, которая упорно идёт к своей цели. Когда она недавно прыгнула 2,06, у меня было очень радостно на душе.



Я считаю, что мировой рекорд может появиться только в условиях серьёзной конкуренции. У меня это получилось сделать, когда мне противостояли очень сильные соперники, та же Тамара Быкова. Поэтому Марии я пожелаю иметь серьёзных конкуренток. И возвращение в спорт Анны Чичеровой, которую я тоже очень люблю, является большим стимулом», — цитирует Костадинову ТАСС.