Энберт — о выступлениях с Забияко: бедные болельщики, как они это смотрят…

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт рассказали, как реагируют на сообщения болельщиков в социальных сетях.
«На самом деле пишут какие-то добрые вещи. Ну или я не замечаю», — цитирует Энберт Sport24.
«Естественно, кто-то пишет типа «мне не нравится программа». Ну, понятное дело, что кому-то она не понравится. Мы делаем всё, что можем, что в наших силах. Они присылают фрагменты, говорят про ошибки. Так мы их тоже видим, знаем, что можем лучше кататься. Спасибо, что обратили внимание», — сказал Энберт.
Наталья и Александр также признались, что не любят смотреть свои выступления на видео.
«А смотреть на себя на видео — вообще кошмар», — призналась фигуистка.
«Да, я не знаю, как вообще смотреть на себя на видео, бедные болельщики, как они это смотрят. Может, за сезон посмотрю один прокат», — сообщил Энберт.
Серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) в сезоне-2018/19 одержали две победы на этапах Гран-при. На чемпионате мира в Сайтаме (Япония) российский дуэт занял третье место.
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