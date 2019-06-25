Драчёв: Логинов не подписал контракт с СБР, но дискуссия с ним идёт
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал ход переговоров с Александром Логиновым по поводу подписания контракта с СБР.
«Работа идёт. Было сказано, что Логинов уже готов подписать, но ещё идёт дискуссия. Есть моменты, которые он бы хотел в качестве разногласий прописать. Я попросил его написать, с чем он согласен, с чем не согласен, что готов принять и какие пункты хотел бы поменять. Сначала должен быть диалог, а затем вноситься изменения», — цитирует Драчёва News.ru.
Ранее сообщалось, что Логинов является последним из прошлогоднего состава сборной, кто не подписал контракт с СБР. Вчера, 24 июня, стало известно о подписании контракта Евгением Гараничевым.
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