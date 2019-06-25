Далин рассказал, скажется ли дисквалификация российских биатлонистов на СБР
Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин рассказал, как повлияет дисквалификация российских биатлонистов на возможное восстановление в правах Союза биатлонистов России (СБР).
Напомним, сегодня, 25 июля, стало известно о четырёхгодичной дисквалификации Александра Чернышова и Александра Печёнкина за нарушение антидопинговых правил.
«Скажутся ли дисквалификации российских биатлонистов на восстановлении СБР? Есть рабочая группа, которая следит за выполнением критериев. В конце концов, решение принимает правление IBU, но рабочая группа должна предоставить свои предложения. СБР, ОКР и РУСАДА тоже в этой рабочей группе. Но наши члены рабочей группы изложат исполнительному комитету IBU своё видение», — цитирует Далина «Р-Спорт».
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