Биатлонист Печёнкин, дисквалифицированный за допинг, решил завершить карьеру
Ольга Печёнкина, мать российского биатлониста Александра Печёнкина, сообщила, что её сын не будет оспаривать решение Международного союза биатлонистов о четырёхлетней дисквалификации, так как завершит карьеру.
«Нет, он не будет подавать апелляцию. Он напишет письмо в Союз биатлонистов России о завершении карьеры», — приводит слова Печёнкиной ТАСС.
Сегодня, 25 июня, IBU объявил о дисквалификации Александра Чернышова и Александра Печёнкина на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменам вменяется в вину «участие в организованной допинговой схеме», что является отягчающим обстоятельством.
27-летний Александр Печёнкин является чемпионом Европы 2015 года и двукратным победителем Универсиады 2013 года.
Два российских биатлониста дисквалифицированы на 4 года за допинг
Чернышов и Печёнкин отстранены IBU за «участие в организованной допинг-схеме»
- 25 июня 2019
-
16:41
-
15:48
-
15:37
-
14:44
-
14:34
-
13:46
-
13:41
-
13:02
-
12:49
-
12:13
-
11:53
-
11:38
-
10:52
-
09:54
-
09:20
- 24 июня 2019
-
23:15
-
22:36
-
22:13
-
21:54
-
21:42
-
21:34
-
21:21
-
21:06
-
20:38
-
20:17
-
19:52
-
19:46
-
19:13
-
18:59
-
18:58
-
18:42
-
18:21
-
18:15
-
18:10
-
18:08
Партнерский контент