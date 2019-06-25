Биатлонист Печёнкин, дисквалифицированный за допинг, решил завершить карьеру

Ольга Печёнкина, мать российского биатлониста Александра Печёнкина, сообщила, что её сын не будет оспаривать решение Международного союза биатлонистов о четырёхлетней дисквалификации, так как завершит карьеру.

«Нет, он не будет подавать апелляцию. Он напишет письмо в Союз биатлонистов России о завершении карьеры», — приводит слова Печёнкиной ТАСС.

Сегодня, 25 июня, IBU объявил о дисквалификации Александра Чернышова и Александра Печёнкина на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменам вменяется в вину «участие в организованной допинговой схеме», что является отягчающим обстоятельством.

27-летний Александр Печёнкин является чемпионом Европы 2015 года и двукратным победителем Универсиады 2013 года.

Два российских биатлониста дисквалифицированы на 4 года за допинг