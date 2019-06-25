Сборная России по пляжному футболу с ничьи стартовала на Европейских играх

В первом матче группового этапа соревнований по пляжному футболу на Европейских играх сборная России разошлась миром с командой Испании — 4:4.



Счёт в матче на 13-й минуте открыл Эдуард Молина Суарес. Полторы минуты спустя, усилиями Дмитрия Шишина, сборная России восстановила паритет, однако ещё до завершения второго периода Молина Суарес оформил дубль, выведя испанцев вперёд. В третьем периоде Шишин забил ещё два мяча, однако этого не хватало даже для ничьи — россияне уступали 3:4. Лишь на 32-й минуте Фёдор Земсков забил четвёртый гол команды России и последний в матче, принеся команде ничью.



Напомним, сборная России выступает в Группе Б. Двумя другими соперниками подопечных Михаила Лихачёва являются команды Украины и Италии.