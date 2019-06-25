Нуждов: новые дисквалификации биатлонистов не повлияют на восстановление СБР

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов рассказал, как повлияет дисквалификация российских биатлонистов Александра Чернышова и Александра Печёнкина на возможное восстановление в правах Союза биатлонистов России (СБР).
«Повлияют ли дисквалификации на возможное восстановление СБР в правах? Моё мнение – нет, не может. Так как и мы, и наши коллеги в IBU понимаем, что речь идёт о случаях пяти- и семилетней давности.
То, что нас исключили, как раз и было связано с тем периодом, а за одно и то же два раза не расстреливают. Это если по-простому. А юридически – это давно происходило и к восстановлению СБР отношения не имеет», — цитирует Нуждова «Р-Спорт»
Напомним, сегодня, 25 июня, стало известно о четырёхгодичной дисквалификации Александра Чернышова и Александра Печёнкина за нарушение антидопинговых правил.
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