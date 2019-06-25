Сборная России завоевала пять наград в четвёртый медальный день ЕИ-2019 в Минске

В четвёртый медальный день II Европейских игр, которые проходят в Минске (Беларусь), спортсмены сборной России выиграли пять наград — две золотые, одну серебряную и две бронзовые.

Золото завоевали российские дзюдоисты в соревновании среди смешанных команд и мужская сборная России по спортивной аэробике. Серебро выиграл Михаил Мельник в прыжках на батуте. Бронзовыми призёрами Игр стали Полина Хорошева и Кирилл Григорьян в стрельбе из пневматической винтовки из положения лёжа с 50 м в миксте, а также Яна Павлова и Ирина Кундиус в синхронных прыжках на батуте.

Всего в активе сборной России, возглавляющей общекомандный медальный зачёт, 53 награды (24 золотые, 13 серебряных и 16 бронзовых). Вторыми идут хозяева соревнований — белорусы, завоевавшие 41 (14–9–18) медаль. Тройку замыкает Грузия — 20 (6–5–9) наград.

Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Россиянин Мельник стал вторым в прыжках на батуте на Европейских играх в Минске

Сборная России завоевала золото в спортивной аэробике на Европейских играх

Павлова и Кундиус завоевали бронзу в синхронных прыжках на батуте на ЕИ в Минске