Сборная России завоевала пять наград в четвёртый медальный день ЕИ-2019 в Минске

В четвёртый медальный день II Европейских игр, которые проходят в Минске (Беларусь), спортсмены сборной России выиграли пять наград — две золотые, одну серебряную и две бронзовые.
Золото завоевали российские дзюдоисты в соревновании среди смешанных команд и мужская сборная России по спортивной аэробике. Серебро выиграл Михаил Мельник в прыжках на батуте. Бронзовыми призёрами Игр стали Полина Хорошева и Кирилл Григорьян в стрельбе из пневматической винтовки из положения лёжа с 50 м в миксте, а также Яна Павлова и Ирина Кундиус в синхронных прыжках на батуте.
Всего в активе сборной России, возглавляющей общекомандный медальный зачёт, 53 награды (24 золотые, 13 серебряных и 16 бронзовых). Вторыми идут хозяева соревнований — белорусы, завоевавшие 41 (14–9–18) медаль. Тройку замыкает Грузия — 20 (6–5–9) наград.
Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.
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