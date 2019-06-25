Свидлер разошёлся миром с Дубовым в третьем туре шахматного турнира в Израиле

Обладатель Кубка мира, восьмикратный чемпион России гроссмейстер Пётр Свидлер сыграл вничью с соотечественником Даниилом Дубовым в третьем туре шахматного турнира в Нетании (Израиль).

Шахматы. Турнир в Нетании (Израиль). Третий тур

Пётр Свидлер (Россия) – Даниил Дубов (Россия) – 0,5:0,5.

Павел Эльянов (Украина) – Леньер Домингес (Куба) – 0,5:0,5.

Тамир Набати (Израиль) – Люк Макшейн (Англия) – 1:0.

Максим Родштейн (Израиль) – Борис Гельфанд (Израиль) – 0,5:0,5.

Илья Смирин (Израиль) – Евгений Постный (Израиль) – 1:0.

Турнирная таблица

1. Тамир Набати — 2,5 очка.

2–4. Илья Смирин, Леньер Домингес, Люк Макшейн — по 2.

5–7. Пётр Свидлер, Даниил Дубов, Борис Гельфанд — по 1,5.

8. Павел Эльянов — 1.

9–10. Максим Родштейн, Евгений Постный — по 0,5.