Команда «Левиафан» одержала победу в прибрежных гонках в Копенгагене

Результаты коротких прибрежных гонок в Копенгагене: российская команда – золото, на втором месте датская команда, на третьем – финская.
«Левиафан» лидирует в общем зачёте Nord Stream Race по результатам прошедших этапов: прибрежных гонок в Киле и Копенгагене, и оффшорного перехода Киль – Копенгаген. Команда набрала 6 очков, следом за ними в общем рейтинге идут датчане и шведы, у которых по 8 очков.
В Копенгагене прошли 2 прибрежные гонки. На старте дня были практически штилевые условия и флот прождал погоду более двух часов, затем пришёл отличный ветер от 18 до 20 узлов, ближе к концу второй гонки скорость ветра упала до 14. В прибрежных гонках российская команда под руководством рулевого Максима Титаренко показала второй и первый приходы.
На данный момент главный конкурент российской команды – датский королевский яхтклуб. Лидер команды – опытный шкипер Питер Уоррер, в составе – молодые спортсмены клуба. Преимущество датчан в родной акватории очевидно. Знания местных особенностей погоды и течений помогли команде одержать победу в первом оффшорном этапе и обойти весь гоночный флот, когда ветер практически скис на финише. В прибрежных гонках в Копенгагене датчане также отличились, выиграв первую гонку дня.
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