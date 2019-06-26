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Команда «Левиафан» одержала победу в прибрежных гонках в Копенгагене

Команда «Левиафан» одержала победу в прибрежных гонках в Копенгагене
Другие / Парусный спорт 0

Результаты коротких прибрежных гонок в Копенгагене: российская команда – золото, на втором месте датская команда, на третьем – финская.

«Левиафан» лидирует в общем зачёте Nord Stream Race по результатам прошедших этапов: прибрежных гонок в Киле и Копенгагене, и оффшорного перехода Киль – Копенгаген. Команда набрала 6 очков, следом за ними в общем рейтинге идут датчане и шведы, у которых по 8 очков.

В Копенгагене прошли 2 прибрежные гонки. На старте дня были практически штилевые условия и флот прождал погоду более двух часов, затем пришёл отличный ветер от 18 до 20 узлов, ближе к концу второй гонки скорость ветра упала до 14. В прибрежных гонках российская команда под руководством рулевого Максима Титаренко показала второй и первый приходы.

На данный момент главный конкурент российской команды – датский королевский яхтклуб. Лидер команды – опытный шкипер Питер Уоррер, в составе – молодые спортсмены клуба. Преимущество датчан в родной акватории очевидно. Знания местных особенностей погоды и течений помогли команде одержать победу в первом оффшорном этапе и обойти весь гоночный флот, когда ветер практически скис на финише. В прибрежных гонках в Копенгагене датчане также отличились, выиграв первую гонку дня.

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