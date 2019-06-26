Навка — о сыне Плющенко: его никто не заставляет

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка оценила перспективы сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александра.

Одна из пользовательниц «Инстаграма» написала Навке: «У Плющенко мама заорганизовала напрочь сына. Так уж она хочет из него что- то невероятное сотворить...». На это Татьяна ответила: «Я с Вами не соглашусь. Саша Плющенко — безумный трудоголик! Я знаю, что его никто не заставляет, он сам хочет стать чемпионом, по-моему, больше всех нас взрослых вместе взятых».

Татьяна Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка России.

5-летняя дочь Навки и Пескова впервые выиграла соревнования по фигурному катанию