Навка — о сыне Плющенко: его никто не заставляет
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка оценила перспективы сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александра.
Одна из пользовательниц «Инстаграма» написала Навке: «У Плющенко мама заорганизовала напрочь сына. Так уж она хочет из него что- то невероятное сотворить...». На это Татьяна ответила: «Я с Вами не соглашусь. Саша Плющенко — безумный трудоголик! Я знаю, что его никто не заставляет, он сам хочет стать чемпионом, по-моему, больше всех нас взрослых вместе взятых».
Татьяна Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка России.
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