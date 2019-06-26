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Туктамышева предложила угадать постановщика её новой программы

Туктамышева предложила угадать постановщика её новой программы
Другие / Фигурное катание 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева предложила болельщикам угадать, кто стал постановщиком её новой произвольной программы.

«Внимание! Конкурс! Что же происходит в межсезонье? Самое главное – постановка программ на
новый сезон. Мне для этого пришлось преодолеть почти 8000 км. Итак, вопрос, кто же будет ставить произвольную программу сезона-2019/20? Первому угадавшему мой автограф и короткое видеообращение», — написала Туктамышева.

Пост доступен в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

22-летняя Туктамышева также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряным призёром командного чемпионата мира 2015 года и бронзовым призёром командного чемпионата мира — 2019.

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