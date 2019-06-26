Каноист Шамшурин завоевал серебро на Европейских играх в Минске

Российский каноист Кирилл Шамшурин завоевал серебряную медаль на дистанции 1000 м на Европейских играх в Минске (Беларусь). Золото выиграл поляк Томаш Качор. Третий результат продемонстрировал представитель Германии Себастьян Брендель.

Европейские игры. Минск. Гребля на каноэ. 1000 м

1. Томаш Качор (Польша) — 3.57,953.

2. Кирилл Шамшурин (Россия) — 3.58,028.

3. Себастьян Брендель (Германия) — 3.59,278.

Всего в активе сборной России, возглавляющей общекомандный медальный зачёт, 54 награды (24 золотые, 14 серебряных и 16 бронзовых).

Европейские игры в Минске завершатся 30 июня. На первых Европейских играх, которые состоялись в Баку (Азербайджан) в 2015 году, сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 164 медали — 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых.