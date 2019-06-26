МФК «КПРФ» могут запретить выступать в ЛЧ с нынешним названием и логотипом

Мини-футбольный клуб «КПРФ» будет допущен к участию в Лиге чемпионов только при условии смены логотипа, который в данный момент полностью соответствует логотипу Коммунистической партии России. Не исключено, что клубу придётся сменить и название. Об этом заявил президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

«От УЕФА уже поступило официальное письмо о запрете логотипа, который полностью соответствует логотипу партии. А УЕФА регламентными нормами отделяет спорт от политики. Тут не надо заострять внимание именно на коммунистической партии, это касается всех случаев, которые связаны с политикой.

МФК «КПРФ» уже получил это извещение и будет менять свой логотип. А возможность оставить название пока обсуждается, ведь прямого перевода с английского на русский у аббревиатуры нет. «Коммунизм» по-английски начинается с буквы «с». Надеюсь, что мы сделаем всё возможное, чтобы отстоять хотя бы бренд КПРФ, на который ориентируется болельщик. Со своей стороны мы уже обратились в УЕФА, чтобы у команды осталось своё название», — цитирует Алиева «Р-Спорт».