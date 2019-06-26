Колобков: любая дисквалификация — это индивидуальное нарушение спортсменов

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал четырёхлетнюю дисквалификацию российских биатлонистов Александра Чернышова и Александра Печёнкина. Напомним, спортсмены были уличены в нарушении антидопинговых правил.



«Любая дисквалификация — это индивидуальное нарушение спортсменов. Будем ждать реакции и предложений федерации», — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Ранее вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов рассказал, как повлияет дисквалификация биатлонистов на возможное восстановление в правах СБР. На эту же тему высказался и глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин.

Александр Печёнкин после дисквалификации заявил о завершении карьеры.