Колобков: любая дисквалификация — это индивидуальное нарушение спортсменов
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал четырёхлетнюю дисквалификацию российских биатлонистов Александра Чернышова и Александра Печёнкина. Напомним, спортсмены были уличены в нарушении антидопинговых правил.
«Любая дисквалификация — это индивидуальное нарушение спортсменов. Будем ждать реакции и предложений федерации», — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Ранее вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов рассказал, как повлияет дисквалификация биатлонистов на возможное восстановление в правах СБР. На эту же тему высказался и глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин.
Александр Печёнкин после дисквалификации заявил о завершении карьеры.
- 26 июня 2019
-
13:49
-
13:40
-
13:30
-
13:08
-
12:13
-
12:00
-
11:51
-
11:18
-
11:15
-
10:52
-
10:29
-
10:01
-
09:43
-
09:34
-
09:31
-
00:38
-
00:19
- 25 июня 2019
-
23:31
-
23:19
-
21:29
-
20:55
-
20:37
-
20:03
-
18:43
-
18:18
-
17:22
-
17:01
-
16:41
-
15:48
-
15:37
-
14:44
-
14:34
-
13:46
-
13:41
-
13:02
Партнерский контент