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Колобков: любая дисквалификация — это индивидуальное нарушение спортсменов

Колобков: любая дисквалификация — это индивидуальное нарушение спортсменов
Другие / Биатлон 0

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал четырёхлетнюю дисквалификацию российских биатлонистов Александра Чернышова и Александра Печёнкина. Напомним, спортсмены были уличены в нарушении антидопинговых правил.

«Любая дисквалификация — это индивидуальное нарушение спортсменов. Будем ждать реакции и предложений федерации», — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Ранее вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов рассказал, как повлияет дисквалификация биатлонистов на возможное восстановление в правах СБР. На эту же тему высказался и глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин.

Александр Печёнкин после дисквалификации заявил о завершении карьеры.

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