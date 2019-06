Загитова и Плющенко исполнили совместный танец на шоу в Японии

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 Алина Загитова и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вышли на лёд вместе на шоу Fantasy on Ice в Японии. Действующая и бывший фигуристы выступали под композицию группы Muse «Сan’t Take My Eyes Off You».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» teamzagitova.



Шоу Fantasy on Ice проходит в Саппоро. Ранее, во время одиночного выступления, Загитова не сумела устоять на ногах и упала. На этом же шоу выступил шестилетний сын Евгения Плющенко, который выполнил двойной сальхов. Это было дебютное выступление Александра Плющенко.

Напомним, в своём первом олимпийском сезоне Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина стала чемпионкой мира.