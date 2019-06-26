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Авдеева завоевала серебро в стрельбе из блочного лука на Европейских играх

Авдеева завоевала серебро в стрельбе из блочного лука на Европейских играх
Другие / Европейские игры 2019 0

Россиянка Наталья Авдеева завоевала серебряную медаль в стрельбе из блочного лука на Европейских играх в Минске (Беларусь). В финале она уступила Тое Эллисон из Словении со счётом 144 (8):144 (10).

Бронзовым призёром стала представительница Франции Софи Додемон.

Ранее Наталья Авдеева и Антон Булаев завоевали золотые медали в соревнованиях по стрельбе из блочного лука среди смешанных дуэтов.

Всего в активе сборной России, возглавляющей общекомандный медальный зачёт, 58 наград (24 золотые, 15 серебряных и 19 бронзовых).

Европейские игры в Минске завершатся 30 июня. На первых Европейских играх, которые состоялись в Баку (Азербайджан) в 2015 году, сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 164 медали — 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых.

Европейские игры-2019. Блочный лук. Женщины. Индивидуальное первенство
26 июня 2019 года, среда. 15:00 МСК
1
Тоя Эллисон
Словения
2
Наталья Авдеева
Россия
3
Софи Додемон
Франция
Российские лучники Авдеева и Булаев – чемпионы Европейских игр в Минске
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