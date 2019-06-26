Авдеева завоевала серебро в стрельбе из блочного лука на Европейских играх

Россиянка Наталья Авдеева завоевала серебряную медаль в стрельбе из блочного лука на Европейских играх в Минске (Беларусь). В финале она уступила Тое Эллисон из Словении со счётом 144 (8):144 (10).
Бронзовым призёром стала представительница Франции Софи Додемон.
Ранее Наталья Авдеева и Антон Булаев завоевали золотые медали в соревнованиях по стрельбе из блочного лука среди смешанных дуэтов.
Всего в активе сборной России, возглавляющей общекомандный медальный зачёт, 58 наград (24 золотые, 15 серебряных и 19 бронзовых).
Европейские игры в Минске завершатся 30 июня. На первых Европейских играх, которые состоялись в Баку (Азербайджан) в 2015 году, сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 164 медали — 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых.
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