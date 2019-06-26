Каменский выиграл золото Европейских игр в стрельбе из винтовки с 50 м

Россиянин Сергей Каменский завоевал золотую медаль Европейских игр в Минске (Беларусь) в стрельбе из пневматической винтовки с 50 м из трёх положений. В финале он набрал 461,6 балла, установив рекорд этих соревнований.

Серебряным призёром стал белорус Юрий Щербацевич (460,9). Бронза досталась венгру Иштвану Пени (450,6).

Для 31-летнего Каменского это третья медаль на Европейских играх. Ранее он завоевал золото вместе с Юлией Каримовой в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте и серебряную медаль в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.

Всего в активе сборной России, возглавляющей общекомандный медальный зачёт, 59 наград (25 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых).