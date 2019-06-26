Каменский выиграл золото Европейских игр в стрельбе из винтовки с 50 м
Россиянин Сергей Каменский завоевал золотую медаль Европейских игр в Минске (Беларусь) в стрельбе из пневматической винтовки с 50 м из трёх положений. В финале он набрал 461,6 балла, установив рекорд этих соревнований.
Серебряным призёром стал белорус Юрий Щербацевич (460,9). Бронза досталась венгру Иштвану Пени (450,6).
Для 31-летнего Каменского это третья медаль на Европейских играх. Ранее он завоевал золото вместе с Юлией Каримовой в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте и серебряную медаль в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.
Всего в активе сборной России, возглавляющей общекомандный медальный зачёт, 59 наград (25 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых).
Европейские игры-2019. Мужчины. Малокалиберная винтовка с трёх позиций, 50 м
26 июня 2019 года, среда. 14:50 МСК
1
Сергей Каменский
Россия461.6
2
Юрий Щербацевич
Беларусь460.9
3
Иштван Пени
Венгрия450.6
Авдеева завоевала серебро в стрельбе из блочного лука на Европейских играх
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