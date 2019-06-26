Шкарин – о поражении от Италии на ЕИ: если бы не вратарь, пропустили бы больше

Капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин подвёл итоги матча второго тура II Европейских игр в Минске (Беларусь), в котором его команда уступила итальянцам со счётом 2:4.



«Сыграли ужасно. Понимали, с кем будем встречаться, что итальянцы – топовый соперник, но с первых минут что-то пошло не так. Начали пропускать контратаки. Если бы не Максим Чужков, наш вратарь, то за первые несколько минут могли бы пропустить три мяча.



Опять глобальное невезение. Буквально месяц назад встречались с итальянцами и всё летело, а здесь чего-то не хватает. В подобных турнирах никогда не бывает слабых. Все команды равны по уровню, но, видимо, мы сейчас находимся в нелучшей форме, либо нам фатально не везёт», — приводит слова Шкарина официальный аккаунт Олимпийского комитета России (ОКР) в «Твиттере».