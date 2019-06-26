Шкарин – о поражении от Италии на ЕИ: если бы не вратарь, пропустили бы больше

Капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин подвёл итоги матча второго тура II Европейских игр в Минске (Беларусь), в котором его команда уступила итальянцам со счётом 2:4.
«Сыграли ужасно. Понимали, с кем будем встречаться, что итальянцы – топовый соперник, но с первых минут что-то пошло не так. Начали пропускать контратаки. Если бы не Максим Чужков, наш вратарь, то за первые несколько минут могли бы пропустить три мяча.
Опять глобальное невезение. Буквально месяц назад встречались с итальянцами и всё летело, а здесь чего-то не хватает. В подобных турнирах никогда не бывает слабых. Все команды равны по уровню, но, видимо, мы сейчас находимся в нелучшей форме, либо нам фатально не везёт», — приводит слова Шкарина официальный аккаунт Олимпийского комитета России (ОКР) в «Твиттере».
- 26 июня 2019
-
18:23
-
17:29
-
17:18
-
16:55
-
16:50
-
16:30
-
16:17
-
16:13
-
16:03
-
15:48
-
13:49
-
13:40
-
13:30
-
13:08
-
12:13
-
12:00
-
11:51
-
11:18
-
11:15
-
10:52
-
10:29
-
10:01
-
09:43
-
09:34
-
09:31
-
00:38
-
00:19
- 25 июня 2019
-
23:31
-
23:19
-
21:29
-
20:55
-
20:37
-
20:03
-
18:43
-
18:18