Олимпийский чемпион по вольной борьбе Садулаев вышел в финал Европейских игр

В Минске (Беларусь) продолжается пятый соревновательный день Европейских игр. Россиянин Абдулрашид Садулаев, являющийся олимпийским чемпионом 2016 года, обеспечил себе медаль соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг.



В полуфинальном поединке он оказался сильнее хозяина соревнований белоруса Александра Гуштына, победив со счётом 6:0. Соперником россиянина по решающей схватке станет представитель Азербайджана Нурмагомед Гаджиев. В своём полуфинале он без проблем разобрался с Муразом Мчедлидзе с Украины — 7:0.



Решающий поединок соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг состоится завтра, 27 июня. Начало схватки – в 19:40 мск.



II Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.