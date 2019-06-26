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Олимпийский чемпион по вольной борьбе Садулаев вышел в финал Европейских игр

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Садулаев вышел в финал Европейских игр
Другие / Европейские игры 2019 0

В Минске (Беларусь) продолжается пятый соревновательный день Европейских игр. Россиянин Абдулрашид Садулаев, являющийся олимпийским чемпионом 2016 года, обеспечил себе медаль соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг.

В полуфинальном поединке он оказался сильнее хозяина соревнований белоруса Александра Гуштына, победив со счётом 6:0. Соперником россиянина по решающей схватке станет представитель Азербайджана Нурмагомед Гаджиев. В своём полуфинале он без проблем разобрался с Муразом Мчедлидзе с Украины — 7:0.

Решающий поединок соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг состоится завтра, 27 июня. Начало схватки – в 19:40 мск.

II Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

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