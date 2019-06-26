Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Российский борец Сидаков выиграл золотую медаль на Европейских играх в Минске

Российский борец Сидаков выиграл золотую медаль на Европейских играх в Минске
Другие / Европейские игры 2019 0

В Минске (Беларусь) продолжается пятый соревновательный день II Европейских игр. Первую золотую медаль для сборной России в соревнованиях по вольной борьбе завоевал Заурбек Сидаков. В финальной схватке турнира в весовой категории до 74 кг он оказался сильнее Зонера Демирташа из Турции со счётом 4:0.

Бронзовые медали Европейских игр завоевали Автандил Кенчадзе из Грузии, одолевший хозяина соревнований Азамата Нурикова из Беларуси со счётом 8:5, и представитель Азербайджана Хаджимурад Гаджиев, победивший украинца Василия Михайлова – 9:1.

Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном медальном зачёте II Европейских игр в Минске. Российская национальная команда завоевала 26 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых наград.

II Европейские игры завершатся 30 июня.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент