Российский борец Сидаков выиграл золотую медаль на Европейских играх в Минске

В Минске (Беларусь) продолжается пятый соревновательный день II Европейских игр. Первую золотую медаль для сборной России в соревнованиях по вольной борьбе завоевал Заурбек Сидаков. В финальной схватке турнира в весовой категории до 74 кг он оказался сильнее Зонера Демирташа из Турции со счётом 4:0.



Бронзовые медали Европейских игр завоевали Автандил Кенчадзе из Грузии, одолевший хозяина соревнований Азамата Нурикова из Беларуси со счётом 8:5, и представитель Азербайджана Хаджимурад Гаджиев, победивший украинца Василия Михайлова – 9:1.



Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном медальном зачёте II Европейских игр в Минске. Российская национальная команда завоевала 26 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых наград.

II Европейские игры завершатся 30 июня.