Ершова и Тё завоевали золотые медали чемпионата России по тяжёлой атлетике

Сегодня, 26 июня, на чемпионате России по тяжёлой атлетике в Новосибирске два комплекта наград разыграли девушки. Светлана Ершова стала первой в весовой категории до 55 килограммов (90 в рывке + 103 в толчке). Второе место заняла Ирина Фурдик — 168 (75 + 93) кг. Призовую тройку замкнула Анастасия Иванова, подняв 167 (75+ 92) кг.
В весовой категории до 59 килограммов первенствовала Ольга Тё — 202 (90 + 112) кг. Второй стала
Наталья Хлёсткина — 196 (86 + 110) кг. Бронзовая награда — у Татьяны Алеевой, она показала результат 188 (83 + 105) кг.
Тяжелая атлетика. Чемпионат России. Новосибирск, 26 июня
Женщины
Весовая категория до 55 кг
1. Светлана Ершова – 193 кг (90 кг – рывок, 103 кг – толчок).
2. Ирина Фурдик – 168 (75+93).
3. Анастасия Иванова – 167 (75+92).
Весовая категория до 59 кг
1. Ольга Тё – 202 (90+112).
2. Наталья Хлёсткина – 196 (86+110).
3. Татьяна Алеева – 188 (83+105).
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