Видео: биатлонистка Кузьмина тренируется, толкая в гору свою дочь в коляске

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина продолжает поддерживать форму после завершения спортивной карьеры. Спортсменка из Словакии старается совместить физические нагрузки и время с семьёй, решив привлечь к тренировкам свою трёхлетнюю дочь Оливию.
Кузьмина совершила пробежку, взбираясь вверх по крутой дороге. Для усложнения задачи делала она это не одна: биатлонистка толкала в гору коляску, в которой находилась её дочь. «Вот какая радость! Когда мама тренируется, доча наслаждается», — написала Кузьмина в своём «инстаграме».
Помимо завоевания трёх золотых медалей Олимпиады, биатлонистке из Словакии удавалось трижды становиться второй на Играх. На её счету также победа на чемпионате мира в 2019 году в Эстерсунде (Швеция) в спринтерской гонке.
- 26 июня 2019
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