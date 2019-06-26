Полуфинал по лёгкой атлетике с участием России на ЕИ-2019 прервали из-за дождя
Полуфинал соревнований по лёгкой атлетике на Европейских играх, в котором участвовала команда России, прервали из-за сильного дождя. В Минске во второй половине дня прошла гроза.
Во время первого финала на стадионе «Динамо» шёл сильный дождь, который затем прекратился, но возобновился с новой силой во время второго полуфинала, в котором принимала участие сборная России.
Напомним, в финал, который состоится 28 июня, выходят по три команды из каждого полуфинала.
Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном зачёте II Европейских игр в Минске.
Российская команда уже завоевала 28 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых наград.
Европейские игры завершатся в столице Беларуси 30 июня.
- 26 июня 2019
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