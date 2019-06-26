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Меньшов: команда Тутберидзе работает как конвейер

Меньшов: команда Тутберидзе работает как конвейер
Другие / Фигурное катание 0

Бронзовый призёр чемпионата Европы в мужском одиночном катании Константин Меньшов поделился мнением о дальнейшем развитии женского фигурного катания с появлением четверных прыжков в программах спортсменок из группы Этери Тутберидзе.

«Девочки Этери Тутберидзе, переходящие на взрослый уровень, должны показывать хорошее катание. Мне кажется, свои четверные они будут исполнять стабильно, а главное, вряд ли они сильно выросли физически. Судя по их «инстаграмам», у них всё нормально.

У Этери Георгиевны есть целая скамейка запасных, которые ждут своей очереди. Её следующее молодое поколение тоже тренирует многооборотные прыжки, и, мне кажется, если до Олимпиады в Пекине не докатает нынешнее поколение юниорок, то за медалями Игр отправится новое. Я согласен с теми, кто говорит, что команда Тутберидзе работает как конвейер.

Если Трусова и Щербакова сумеют «дожить» по-спортивному со своим набором элементов до Игр, то они будут претендовать на олимпийские медали, а если начнётся физиологический рост, то за ними начеку будет следующее поколение. Стране нужны медали, а кто именно их привезёт, федерацию волнует в меньшей степени», — приводит слова Меньшова Р-Спорт.

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