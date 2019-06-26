Непомнящий с победы стартовал на этапе Grand Chess Tour в Хорватии

Гроссмейстер Ян Непомнящий стартовал с победы на втором этапе Grand Chess Tour в Загребе (Хорватия). Российский шахматист в партии первого тура, которая завершилась после 32-го хода, чёрными фигурами обыграл индийца Виши Ананда.
Другой гроссмейстер из России Сергей Карякин чёрными сыграл вничью с представителем Азербайджана Шахрияром Мамедьяровым.
Турнир в Загребе продлится до 7 июля.
Результаты после первого тура:
Виши Ананд (Индия) — Ян Непомнящий (Россия) — 0-1.
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Сергей Карякин (Россия) — 0,5-0,5.
Уэсли Со (США) – Дин Лижэнь (Китай) – 1-0.
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Левон Аронян (Армения) – 0,5-0,5.
Аниш Гири (Нидерланды) – Магнус Карлсен (Норвегия) – 0-1.
Фабиано Каруана (США) – Хикару Накамура (США) – 1-0.
- 26 июня 2019
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