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Непомнящий с победы стартовал на этапе Grand Chess Tour в Хорватии

Непомнящий с победы стартовал на этапе Grand Chess Tour в Хорватии
Другие / Шахматы 0

Гроссмейстер Ян Непомнящий стартовал с победы на втором этапе Grand Chess Tour в Загребе (Хорватия). Российский шахматист в партии первого тура, которая завершилась после 32-го хода, чёрными фигурами обыграл индийца Виши Ананда.

Другой гроссмейстер из России Сергей Карякин чёрными сыграл вничью с представителем Азербайджана Шахрияром Мамедьяровым.

Турнир в Загребе продлится до 7 июля.

Результаты после первого тура:

Виши Ананд (Индия) — Ян Непомнящий (Россия) — 0-1.
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Сергей Карякин (Россия) — 0,5-0,5.
Уэсли Со (США) – Дин Лижэнь (Китай) – 1-0.
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Левон Аронян (Армения) – 0,5-0,5.
Аниш Гири (Нидерланды) – Магнус Карлсен (Норвегия) – 0-1.
Фабиано Каруана (США) – Хикару Накамура (США) – 1-0.

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