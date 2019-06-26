Павлова — о старте в 3 видах в Минске: надо за Родину выступать, куда деваться

Российская легкоатлетка Мария Павлова, которая выступила в прыжках в длину, метании копья и беге на 100 метров с барьерами, в командном турнире на Европейских играх в Минске рассказала, где черпала мотивацию.

«Когда тренеры сказали, что нужно закрыть три дисциплины, отреагировала так, что нужно, надо за Родину. Нужно выступать, куда деваться. За страну нужно постараться. В многоборье у меня интервалы больше, отдохнуть можно, покушать, а тут по графику всё иначе. А по результату скажу так: из пяти на „троечку“», — приводит слова Павловой «Р-Спорт».

Павлова стартовала в трех видах командного турнира на Европейских играх в Минске, после того как турнир покинули травмированные Екатерина Старыгина и Елена Соколова.



Сборная России не сумела пробиться в решающую стадию командных соревнований по легкой атлетике на II Европейских играх в Минске. Во втором полуфинале она заняла последнее, шестое место. Победу одержала сборная Беларуси.

Команда России по лёгкой атлетике не смогла выйти в финал ЕИ-2019