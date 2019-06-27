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Дубов одержал победу в четвёртом туре шахматного турнира в Израиле

Дубов одержал победу в четвёртом туре шахматного турнира в Израиле
Другие / Шахматы 0

Россиянин Даниил Дубов белыми фигурами одержал победу над израильтянином Евгением Постным в партии четвертого тура шахматного турнира в Нетании (Израиль). Встреча завершилась на 38-м ходу.

Восьмикратный чемпион России гроссмейстер Пётр Свидлер уступил хозяину соревнований — Максиму Родштейну.

Шахматы. Турнир в Нетании. Четвёртый тур

Даниил Дубов (Россия) — Евгений Постный (Израиль) — 1:0.
Максим Родштейн (Израиль) — Пётр Свидлер (Россия) — 0:1.
Леньер Домингес (США) — Тамир Набати (Израиль) — 1:0.
Борис Гельфанд (Израиль) — Павел Эльянов (Украина) — 0,5:0,5.
Люк Макшейн (Англия) — Илья Смирин (Израиль) — 0,5:0,5.

Турнирная таблица
1. Леньер Домингес — 3 очка.
2–5. Тамир Набати, Илья Смирин, Люк Макшейн, Даниил Дубов — по 2,5.
6. Борис Гельфанд — 2.
7–9. Павел Эльянов, Пётр Свидлер, Максим Родштейн — по 1,5.
10. Евгений Постный — 0,5.

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