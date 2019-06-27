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Иванюк: глупо, что соревнования в Минске продолжили в дождь, они того не стоили

Иванюк: глупо, что соревнования в Минске продолжили в дождь, они того не стоили
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Российский прыгун в высоту Илья Иванюк полагает, что не нужно было продолжать командный турнир по лёгкой атлетике на Европейских играх в проливной дождь.

«Мои вещи сейчас — хоть выжимай. Глупо, что соревнования продолжили. Взяли и сказали: прыгайте в дождь. Мы могли травмироваться, а ещё только начало сезона. Я перестраховался, поэтому поставил такие высоты. Наступил в лужу, промокла обувь, воды в ней сантиметра 1,5-3 и в итоге всё получилось как получилось. Тем не менее принёс команде семь очков, что не так плохо в таких условиях. Впереди другие соревнования.

В этом формате, конечно, отменить наши соревнования не представлялось возможным. В любом случае все были в одинаковых условиях. Но, знаете, рисковать здоровьем — именно эти соревнования того не стоили», — приводит слова Иванюка «Р-Спорт».

Сборная России не сумела пробиться в решающую стадию командных соревнований по лёгкой атлетике на II Европейских играх в Минске. Во втором полуфинале она заняла последнее, шестое место. Победу одержала сборная Беларуси.

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