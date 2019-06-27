Сучилов защитил диплом по теме предстартового волнения биатлонистов

Российский биатлонист Семён Сучилов защитил дипломную работу бакалавра в институте физической культуры Тюменского госуниверситета. Своей научной работой он выбрал тему о предстартовом эмоциональном состоянии биатлонистов высокой квалификации. Научным руководителем Семёна стала олимпийская чемпионка Галина Куклева.

«Перед дипломным докладом довольно сильно волновался. Выходил в машину, слушал спокойную музыку, перечитывал работу. Но после стало проще – начали задавать вопросы, а мне, как действующему спортсмену, было не так сложно на них отвечать. Самым важным было совмещение собственного тренировочного процесса с научным подходом. Хотя госэкзамены сдавать было сложнее, чем защищать диплом.

Как работалось в паре с Галиной Куклевой? Очень комфортно. Галина Алексеевна прекрасно меня понимает, она сама была профессиональным спортсменом. Вообще мне помогали многие специалисты.

Конечно, я отталкивался от собственного опыта. Даже перед защитой вёл себя как перед стартом – выходил из университета, чтобы спокойно посидеть и побыть одному. Даже когда слушал защиты других ребят, думал о своём, настраивался. Это важный навык не только в спорте, но и в жизни.

Сейчас я тренируюсь с региональной сборной Ханты-Мансийского автономного округа. План выстроен специально под меня, поэтому работаю спокойно и комфортно, зная об ответственности", — цитирует Сучилова «Тюменская арена».

Сучилов — неоднократный чемпион и призёр чемпионата России.