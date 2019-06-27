Украинский биатлонист Пидручный прокомментировал отстранение россиян за допинг

Чемпион мира украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал четырёхлетнюю дисквалификацию за допинг россиян Александра Печёнкина и Александра Чернышова. Благодаря отстранению россиян Дмитрий стал чемпионом Европы 2015 года в эстафете и победителем Универсиады 2013 года в смешанной эстафете.
«Теперь не просто призёр, а чемпион Европы и Универсиады. Хоть и с опозданием. Рано или поздно все получают то, что по правде заслужили», – написал Пидручный в «инстаграм-сториз».
30 августа 2018 года стало известно, что четыре российских биатлониста подозреваются IBU в нарушении антидопинговых правил. Подозреваемыми оказались Александр Печёнкин, Александр Чернышов, Светлана Слепцова и Евгений Устюгов. Решение по делам Слепцовой и Устюгова пока не принято.
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