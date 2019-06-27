Сборная России выиграла золото Европейских игр в соревнованиях байдарок-четвёрок
Россияне Артём Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев и Виталий Ершов выиграли золото Европейских игр в Минске (Беларусь) в соревнованиях байдарок-четвёрок. Они продемонстрировали результат 1.32,376.
Серебряными призёрами стали представители Германии (1.32,541). Бронзу завоевали спортсмены из Словакии (1.33,721).
В активе сборной России, уверенно возглавляющей общекомандный медальный зачёт, 64 награды (29 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых).
Европейские игры в столице Беларуси завершатся в воскресенье, 30 июня.
На первых Европейских играх, которые состоялись в Баку (Азербайджан) в 2015 году, сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 164 медали — 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых.
Европейские игры-2019. Мужчины. Байдарка-четвёрка. 500 м
27 июня 2019 года, четверг. 10:20 МСК
1
Россия1:32.376
2
Германия1:32.541
3
Словакия1:33.721
Сборная России завоевала 10 наград в пятый день Европейских игр в Минске
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