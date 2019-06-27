Первые Игры стран СНГ пройдут в Казани в 2020 году

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что в 2020 году в Казани пройдут первые Игры стран СНГ. Соревнования состоятся 20-27 августа.
«Впервые в истории существования стран СНГ пройдёт подобного рода спортивное соревнование, которое объединит их все. С инициативой проведения соревнований выступило Министерство спорта РФ, было соответствующее поручение Президента страны Владимира Путина, после чего Министерством спорта РТ совместно с федеральным спортивным ведомством был подготовлен проект, который был утвержден накануне на правительственной комиссии.
Выбор, скажем прямо, был очевиден – Казань является спортивной столицей России, в нашем городе можно проводить соревнования на базе существующей инфраструктуры. Это и спортивные объекты, и Деревня Универсиады.
Сейчас начинаем планомерную подготовку к событию. После проведения в Казани он станет традиционным и будет проводится каждые 2 года в странах СНГ», — цитирует Леонова официальный сайт министерства.
Участниками Игр стран СНГ помимо хозяйки соревнований станут Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.
На Играх будут представлены следующие виды спорта: видах спорта, как дзюдо, самбо, пляжный волейбол, пляжный гандбол, мини-футбол, бокс, тайский бокс, шахматы, танцевальный спорт, фехтование, каратэ, гиревой спорт, армрестлинг, мас-реслинг, спортивная борьба, борьба на поясах (корэш), лёгкая атлетика и баскетбол (3х3)
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