В Беларуси назвали сумму, которая была потрачена на проведение Европейских игр

Министр финансов Беларуси Максим Ермолович заявил, что на подготовку и проведение вторых Европейских игр в Минске (Беларусь) было потрачено около $ 250 млн (540 млн белорусских рублей). Бюджетные расходы составили 266 млн белорусских рублей, остальные 274 млн — это спонсорская помощь, средства от реализации билетов, а также привлечение кредитов коммерческими организациями и Банком развития.

Около 70% расходов пошло на развитие инфраструктуры.

В ноябре 2016 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что проведение Европейских игр обойдётся стране примерно в $ 50 млн, сообщают «Белорусские новости».

«По итогам II Европейских игр мы сможем оценить, насколько увеличилась торговля, насколько выросло использование услуг, туристические доходы. Когда появится статистика, мы сможем точно оценить эффект для города от игр.

Второй эффект — имиджевый. Для меня он более важный. Он имеет значительное влияние на экономические показатели страны — игры открыли страну для иностранных инвесторов. Это сложно оценить в деньгах, но это значительно расширяет инвестиционную привлекательность страны. Ни один инвестиционный форум не даёт такого эффекта», — сказал Ермолович.