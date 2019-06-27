Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Японец Уно сфотографировался с Загитовой в армейской шапке-ушанке

Японец Уно сфотографировался с Загитовой в армейской шапке-ушанке
Другие / Фигурное катание 0

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира японский фигурист Сома Уно, готовящийся к сезону в группе Этери Тутберидзе, для фото примерил армейскую шапку-ушанку. Вместе с японцем сфотографировались олимпийская чемпионка Алина Загитова и Морис Квителашвили.

«Семён Одинцов. У кого ещё какие варианты?» — написал Морис.

Фото доступно в «инстаграме» Мориса Квителашвили.

В начале июня Уно сообщил, что прекратил работу со своими наставниками Матико Ямада и Михоко Хигути, с которыми он тренировался с пятилетнего возраста. В сезоне-2018/19 Сома стал победителем чемпионата четырёх континентов и серебряным призёром финала Гран-при, а также в составе сборной Японии занял второе место на командном чемпионате мира.

Двукратный олимпийский чемпион объяснил решение Уно работать с Тутберидзе
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент