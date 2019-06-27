Японец Уно сфотографировался с Загитовой в армейской шапке-ушанке
Серебряный призёр Олимпийских игр 2018, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира японский фигурист Сома Уно, готовящийся к сезону в группе Этери Тутберидзе, для фото примерил армейскую шапку-ушанку. Вместе с японцем сфотографировались олимпийская чемпионка Алина Загитова и Морис Квителашвили.
«Семён Одинцов. У кого ещё какие варианты?» — написал Морис.
Фото доступно в «инстаграме» Мориса Квителашвили.
В начале июня Уно сообщил, что прекратил работу со своими наставниками Матико Ямада и Михоко Хигути, с которыми он тренировался с пятилетнего возраста. В сезоне-2018/19 Сома стал победителем чемпионата четырёх континентов и серебряным призёром финала Гран-при, а также в составе сборной Японии занял второе место на командном чемпионате мира.
Двукратный олимпийский чемпион объяснил решение Уно работать с Тутберидзе
- 27 июня 2019
-
14:16
-
14:07
-
12:38
-
11:54
-
11:41
-
11:20
-
11:13
-
10:49
-
10:36
-
09:38
-
00:37
-
00:21
-
00:09
- 26 июня 2019
-
23:45
-
23:29
-
22:54
-
22:32
-
22:24
-
21:57
-
21:41
-
21:30
-
20:52
-
20:26
-
20:24
-
19:55
-
19:49
-
19:25
-
19:24
-
19:12
-
18:58
-
18:46
-
18:23
-
17:29
-
17:18
-
16:55
Партнерский контент