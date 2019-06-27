Зыкова завоевала золото Евроигр в стрельбе из винтовки с 50 м, Хорошева — бронзу
Россиянка Юлия Зыкова выиграла золотую медаль Европейских игр в Минске (Беларусь) в стрельбе из пневматической винтовки с 50 м из трёх положений. В финале она продемонстрировала результат 459,6 балла.
Серебряным призёром стала чешка Никола Мазурова (453,9). Бронза у ещё одной россиянки — Полины Хорошевой (444,0).
В активе сборной России, уверенно возглавляющей общекомандный медальный зачёт, 67 наград (30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовые).
Европейские игры в столице Беларуси завершатся в воскресенье, 30 июня. На первых Европейских играх, которые состоялись в Баку (Азербайджан) в 2015 году, сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 164 медали — 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых.
Европейские игры-2019. Женщины. Малокалиберная винтовка с трёх позиций, 50 м
27 июня 2019 года, четверг. 13:00 МСК
1
Юлия Зыкова
Россия459.6
2
Никола Мазурова
Чехия453.9
3
Полина Хорошева
Россия444.0
Российские каноистки завоевали бронзу Европейских игр на дистанции 500 м
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