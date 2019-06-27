Зыкова завоевала золото Евроигр в стрельбе из винтовки с 50 м, Хорошева — бронзу

Россиянка Юлия Зыкова выиграла золотую медаль Европейских игр в Минске (Беларусь) в стрельбе из пневматической винтовки с 50 м из трёх положений. В финале она продемонстрировала результат 459,6 балла.

Серебряным призёром стала чешка Никола Мазурова (453,9). Бронза у ещё одной россиянки — Полины Хорошевой (444,0).

В активе сборной России, уверенно возглавляющей общекомандный медальный зачёт, 67 наград (30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовые).

Европейские игры в столице Беларуси завершатся в воскресенье, 30 июня. На первых Европейских играх, которые состоялись в Баку (Азербайджан) в 2015 году, сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 164 медали — 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых.