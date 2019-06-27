В деле об убийстве российского дзюдоиста задержан уроженец Азербайджана

В ходе расследования дела об убийстве 27-летнего чемпиона Самарской области по дзюдо был задержан уроженец Азербайджана, сообщает сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области.

Мастер спорта России по дзюдо Евгений Кушнир погиб в результате конфликта в одном из тольяттинских кафе. Он получил множественные колото-резаные раны, которые и стали причиной смерти. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«Уроженец республики Азербайджан 1988 года рождения, подозреваемый в совершении указанного преступления, скрылся с места совершения преступления и был объявлен в розыск. В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По предварительным данным, телесные повреждения потерпевшему были причинены из-за личных неприязненных отношений», — говорится в сообщении.