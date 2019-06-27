Российские атлеты досрочно выполнили план по золотым медалям на Евроиграх
Российские спортсмены досрочно выполнили план по золотым медалям на Европейских играх в Минске. это произошло после того, как Юлия Зыкова заняла первое место в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений с дистанции 50 метров на Европейских играх и принесла 30-ю награду высшей пробы в копилку национальной команды.
«Сегодня россиянка выиграла медаль высшей пробы, стреляя из малокалиберной винтовки из трёх положений с 50 м. Золото Зыковой стало для российской команды в Минске уже 30-м!
Таким образом, наши спортсмены досрочно выполнили план по золотым медалям, который перед началом Игр озвучил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков», — говорится в официальном «твиттере» ОКР.
Зыкова завоевала золото Евроигр в стрельбе из винтовки с 50 м, Хорошева — бронзу
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