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Кайшева выступила против продажи спортплощадки у лыжной трассы в Можге

Кайшева выступила против продажи спортплощадки у лыжной трассы в Можге
Другие / Биатлон 0

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева обратилась к администрации города Можга (Удмуртская Республика) с просьбой не продавать спортивную площадку у лыжной трассы под жилое строительство.

«Я нахожусь на спортивной площадке у лыжной трассы, где очень много лет тренируются биатлонисты и лыжники. Но, к сожалению, администрация Можги буквально вчера, 26 июня, продала этот очень ценный участок под жилое строительство.

Об этом сожалеет, конечно, весь район, так как он использовался и детьми, и взрослыми биатлонистами, триатлонистами. В данный момент я иду на тренировку и понимаю, что в скором времени проход в лес здесь будет затруднён строительством. Теперь мы надеемся на понимание руководителей и отмену данного решения, так как нам очень нужен этот участок», – сказала Кайшева в видеообращении в «Инстаграме».

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