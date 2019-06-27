Медали Европейских игр—2015 в гребле на байдарке вручили в Минске спустя 4 года

На II Европейских играх, которые проходят в Минске (Беларусь), состоялось вручение наград в соревнованиях по гребле на байдарке-одиночке на дистанции 200 метров у мужчин, которые прошли четыре года назад на Играх в Баку (Азербайджан). Медали были перераспределены в связи с дисквалификацией чемпиона того турнира Миклоша Дудаша из Венгрии. Об этом сообщает Inside the Games.



Он был отстранён за допинг уже через год после своей победы, однако награды призёрам тех соревнований были вручены только сейчас. Чемпионом I Европейских игр стал Петтер Меннинг из Швеции. Серебро досталось британцу Эду МакКиверу, а обладателями бронзы стали сразу два спортсмена — Алексей Румянцев из Латвии и Марко Драгосавлевич из Сербии, показавшие абсолютно одинаковый результат.



Российский гребец Евгений Луканцов поднялся на шестое место после отстранения Дудаша.