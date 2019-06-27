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Шкарин — о матче с Украиной на ЕИ: нам нужно было просто победить, неважно кого

Шкарин — о матче с Украиной на ЕИ: нам нужно было просто победить, неважно кого
Другие / Европейские игры 2019 0

Игрок сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин поделился впечатлениями после победы над командой Украины в заключительном матче группового этапа на Европейских играх в Минске со счётом 5:1.

Ранее Россия лишилась шансов на продолжение борьбы в плей-офф после двух поражений от Италии (2:4) в основное время и Испании (4:5) в овертайме. Теперь ей придётся бороться за пятое-восьмое места.

«Для нас такая ситуация впервые, когда дальнейшее продолжение турнира теряет для нас смысл. Это настолько необычно и неприятно, что мы хотим побыстрее забыть матч с итальянцами. Перед встречей с украинцами нам нужно было поменять эмоциональный фон. И поверьте, матч с этим соперником не был настолько принципиальным, как некоторые думают. Нам нужно было просто победить, и неважно кого. Нужно было сбросить эту череду поражений. И, признаюсь, эмоционально было сложно играть. Хорошо, что выиграли, сыграли на характере.

Я всегда был противником матчей за пятое-восьмое места. Часто в таких встречах игроки получают травмы. У меня многие знакомые получали повреждения в этих ничего не значащих матчах ни для команд, ни для болельщиков. На такие встречи тяжело выходить и физически, и эмоционально. В любом случае мы будем играть на победу», — приводит слова Шкарина «Р-Спорт».

Россия обыграла Украину в групповом матче по пляжному футболу на ЕИ-2019
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