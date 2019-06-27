Российский борец Чакаев выиграл бронзу ЕИ, несмотря на полученную травму колена

В Минске (Беларусь) продолжаются II Европейские игры. Россиянин Ахмед Чакаев принёс сборной России очередную медаль в соревнованиях по вольной борьбе. В поединке за бронзу в весовой категории до 65 кг он одержал победу над молдаванином Андреем Перепелицей со счётом 8:5.
За 48 секунд до конца схватка была приостановлена, поскольку Чакаев испытывал боли в колене. Ему была оказана медицинская помощь, после чего поединок продолжился. Даже с травмированным коленом россиянин позволил сопернику набрать лишь один балл, сумев удержать преимущество и занять третье место на Европейских играх.
Обладателем ещё одной бронзовой награды стал украинец Гор Оганесян. В финальном поединке в этой весовой категории представитель Азербайджана Хаджи Алиев оказался сильнее Владимира Хинчегашвили из Грузии – 10:2.
II Европейские игры завершатся 30 июня.
- 27 июня 2019
-
20:22
-
20:19
-
19:54
-
19:40
-
19:33
-
19:28
-
17:51
-
17:32
-
17:31
-
16:55
-
16:38
-
15:47
-
15:37
-
15:26
-
14:37
-
14:16
-
14:07
-
12:38
-
11:54
-
11:41
-
11:20
-
11:13
-
10:49
-
10:36
-
09:38
-
00:37
-
00:21
-
00:09
- 26 июня 2019
-
23:45
-
23:29
-
22:54
-
22:32
-
22:24
-
21:57
-
21:41