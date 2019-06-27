Российский борец Чакаев выиграл бронзу ЕИ, несмотря на полученную травму колена

В Минске (Беларусь) продолжаются II Европейские игры. Россиянин Ахмед Чакаев принёс сборной России очередную медаль в соревнованиях по вольной борьбе. В поединке за бронзу в весовой категории до 65 кг он одержал победу над молдаванином Андреем Перепелицей со счётом 8:5.



За 48 секунд до конца схватка была приостановлена, поскольку Чакаев испытывал боли в колене. Ему была оказана медицинская помощь, после чего поединок продолжился. Даже с травмированным коленом россиянин позволил сопернику набрать лишь один балл, сумев удержать преимущество и занять третье место на Европейских играх.



Обладателем ещё одной бронзовой награды стал украинец Гор Оганесян. В финальном поединке в этой весовой категории представитель Азербайджана Хаджи Алиев оказался сильнее Владимира Хинчегашвили из Грузии – 10:2.



II Европейские игры завершатся 30 июня.