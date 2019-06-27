Радионова считает, что Медведева и Загитова не попадут в число фавориток ОИ-2022

Фигуристка Елена Радионова выразила мнение, что Евгения Медведева и Алина Загитова не попадут в число фавориток Олимпиады 2022 года. По её словам, доминировать будет спортсменка не старше 15 лет.

«Для меня следующий сезон очень интересен, потому что я не могу сейчас сказать, кто будет фаворитом. У нас вышли во взрослые три очень сильные юниорки: Саша Трусова, Аня Щербакова и Алёна Косторная.

Алина Загитова и Женя Медведева – очень тяжело сказать, в какой они форме, потому что сейчас они в шоу, а времени на подготовку будет не так много. Большой вопрос, будут ли они учить четверные прыжки.



Нужно ли им уходить? Если они хотят, если они этим живут, то ни в коем случае не надо уходить, иначе потом будут жалеть и думать — может быть, надо было попробовать? Может быть, я бы что-то ещё завоевала? Я не знаю, какой у них настрой, но если если они хотят бороться, то почему нет?



Будет ли Трусова доминировать в ближайший олимпийский цикл? Не знаю. Думаю, будет доминировать какая-нибудь девочка, которой в год проведения Олимпиады будет лет 15», — сказала Радионова в эфире «Спорт-экспресс» в YouTube.