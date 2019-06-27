Велосипедистки Войнова и Шмелёва установили рекорд трека на Евроиграх в Минске
Серебряные призёры Олимпийских игр в велоспорте на треке Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва гарантировали себе медаль Европейских игр в командном спринте. Пробившись в финал, они обновили рекорд трека. В первом круге командного спринта россиянки показали результат 32,367 секунды.
Финальный заезд в командном спринте у женщин состоится сегодня, 27 июня, начало — в 20:40 мск.
В активе сборной России, уверенно возглавляющей общекомандный медальный зачёт, 67 наград (30 золотых, 15 серебряных и 24 бронзовые).
Европейские игры в столице Беларуси завершатся 30 июня. На I Европейских играх, которые состоялись в Баку (Азербайджан) в 2015 году, сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 164 медали — 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых.
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