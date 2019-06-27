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Соперник российского борца Садулаева снялся перед финалом ЕИ-2019 из-за травмы

Соперник российского борца Садулаева снялся перед финалом ЕИ-2019 из-за травмы
Другие / Европейские игры 2019 0

В Минске (Беларусь) продолжаются II Европейские игры. Олимпийский чемпион 2016 года в Рио-де-Жанейро Абдулрашид Садулаев принёс сборной России очередную золотую медаль. Для этого ему даже не пришлось принимать участие в финальной схватке турнира по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг.

Соперник Садулаева Нурмагомед Гаджиев из Азербайджана вышел на ковер, но лишь для того, чтобы пожать сопернику руку, поздравив его с победой. Причиной отказа Гаджиева от борьбы за золото стала травма, полученная спортсменом в ходе турнира. Обладателями бронзовых медалей соревнований стали Александр Хуштин из Беларуси и представитель Грузии Элизбар Одикадзе.

Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном медальном зачёте II Европейских игр в Минске. У россиян 31 золотая, 15 серебряных и 24 бронзовые награды.

II Европейские игры завершатся 30 июня.

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