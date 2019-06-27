Соперник российского борца Садулаева снялся перед финалом ЕИ-2019 из-за травмы

В Минске (Беларусь) продолжаются II Европейские игры. Олимпийский чемпион 2016 года в Рио-де-Жанейро Абдулрашид Садулаев принёс сборной России очередную золотую медаль. Для этого ему даже не пришлось принимать участие в финальной схватке турнира по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг.



Соперник Садулаева Нурмагомед Гаджиев из Азербайджана вышел на ковер, но лишь для того, чтобы пожать сопернику руку, поздравив его с победой. Причиной отказа Гаджиева от борьбы за золото стала травма, полученная спортсменом в ходе турнира. Обладателями бронзовых медалей соревнований стали Александр Хуштин из Беларуси и представитель Грузии Элизбар Одикадзе.



Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном медальном зачёте II Европейских игр в Минске. У россиян 31 золотая, 15 серебряных и 24 бронзовые награды.



II Европейские игры завершатся 30 июня.