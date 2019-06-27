Российский борец Садулаев — о золоте Евроигр: эмоций нет. Нет удовольствия

Олимпийский чемпион 2016 года в Рио-де-Жанейро Абдулрашид Садулаев прокомментировал золотую медаль по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг, для завоевания которой ему даже не пришлось проводить схватку.

«Я заранее знал, что схватки не будет. Хотя утром я удивился, что соперник получил травму. Когда я увидел его, он хромал и сказал мне, что не сможет выступить в финале, поздравил с победой. На соревнованиях столь серьёзного уровня со мной в финале такое происходит впервые.

Эмоций нет. Нет удовольствия, когда ты не борешься. Конечно, я хотел бороться в финале. Мы не раз встречались с этим соперником. Он отличный борец, волевой парень. Уверен, мы смогли бы показать хорошую борьбу, и победа в такой схватке была бы очень ценна.

Я в этом весе выиграл Европу, мир, а Олимпийские игры пока нет. Хочу выиграть Олимпиаду. Европейские игры в этом списке, пожалуй, на четвёртом месте», — передаёт слова Садулаева корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.