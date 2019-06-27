Россиянка Братчикова уступила в финале турнира по вольной борьбе на ЕИ-2019
В Минске (Беларусь) продолжаются II Европейские игры. Россиянка Анастасия Братчикова не сумела одержать победу в финале турнира по вольной борьбе в весовой категории до 68 кг. В решающем поединке она уступила четырёхкратной чемпионке Европы Анастасии Григорьевой из Латвии со счётом 3:5.
Обладательницами бронзовых наград стали София Георгиева из Болгарии, победившая Дануте Домикайтите из Литвы — 4:1, и украинка Алла Черкасова, одолевшая шведку Женни Франссон со счётом 6:2.
Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном медальном зачёте II Европейских игр в Минске. У россиян 31 золотая, 16 серебряных и 24 бронзовые награды.
II Европейские игры завершатся в воскресенье, 30 июня.
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