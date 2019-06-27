Россия сохранила лидерство в общем зачёте Европейских игр, Украина обошла Грузию

Сборная России продолжает уверенно лидировать в общем зачёте II Европейских игр в Минске (Беларусь). В шестой соревновательный день копилка национальной команды пополнилась девятью медалями.



Золото сборной России принесли гребцы Артём Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев и Виталий Ершов в соревнованиях байдарок-четвёрок, Юлия Зыкова в стрельбе из пневматической винтовки с 50 м из трёх положений, борец Абдулрашид Садулаев, а также велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва в командном спринте.



Серебряную награду завоевала Анастасия Братчикова в соревнованиях по вольной борьбе. Обладателями бронзы стали Полина Хорошева в стрельбе из пневматической винтовки с 50 м из трёх положений, Ксения Курач и Олеся Ромасенко в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м, а также борцы Ахмед Чакаев и Стальвира Оршуш.



Всего в активе сборной России, возглавляющей общекомандный медальный зачёт, 72 награды (32 золотые, 16 серебряных и 24 бронзовые). Вторыми идут хозяева соревнований — белорусы, завоевавшие 55 (19–13–23) медалей. Тройку замыкает Италия с 19 (8–6–5) наградами. На четвёртом месте теперь идёт команда Украины (7-11-9), а Грузия опустилась на пятую строчку (6-7-11).



II Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Российскому борцу отдали золото без схватки. А Садулаев хотел бороться! «Русский танк» в финале просто обнял своего соперника и получил золото Европейских игр.