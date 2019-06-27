Велогонщица Шмелёва — о победе на ЕИ: не представляете, сколько пота мы теряем

Российская велогонщица Дарья Шмелёва, одержавшая победу вместе с Анастасией Войновой в командной гонке, поделилась впечатлениями от заезда, а также рассказала о других дисциплинах, в которых собирается выступить на II Европейских играх в Минске (Беларусь).



«После победы всегда яркие эмоции, по-другому и не бывает. Мы часто приезжаем на этот трек, и нас он до сих пор не подводил. А в командном спринте всегда настраиваемся только на победу, ведь мы были серебряными призёрами Олимпийских игр и чемпионками мира.



В зале было душновато. Периодически организаторы включают кондиционер, но это может плохо отразиться на спортсменах. Вы не представляете, сколько пота мы теряем, постоянно приходится пить воду, чтобы это компенсировать. Когда же из жары попадаешь под вентилятор, то рискуешь заболеть. Приходится укутываться.



Планирую выступать ещё в четырех дисциплинах, в последний день вообще сразу в двух – индивидуальном спринте и гите на 500 метров с места. Очень надеюсь, что выживу. Пока настраиваюсь на то, чтобы победить и выжить», — приводит слова Шмелёвой «Команда России».